Box Internet : le gouvernement détaille la mise en veille pour les économies d’énergie

Jean-Noël Barrot, le ministre chargé du numérique, était l’invité ce lundi d’Europe 1 pour notamment parler de l’envie du gouvernement de mettre en veille les box Internet des Français, quand elles ne sont pas utilisées. Cela fait suite au plan de sobriété énergétique présenté récemment.

En route vers une mise en veille des box Internet

« L’objectif, c’est de réduire la consommation énergétique la nuit sans aller demander des efforts trop importants aux Français. Il existe aujourd’hui des box, des décodeurs, qui se mettent en veille automatiquement mais tout ça n’est pas encore tout à fait uniforme », a expliqué le ministre. « L’engagement pris par le secteur, c’est soit de faire une mise à jour permettant cette mise en veille pour les box existantes déjà installées, soit pour les nouvelles box distribuées et vendues que cette mise en veille soit installée par défaut pour que ça soit transparent pour les Français », a-t-il indiqué.

Certaines personnes sur les réseaux sociaux ont interprété les propos de Jean-Noël Barrot comme l’annonce de systèmes permettant aux opérateurs de couper l’accès à Internet de leurs abonnés pour économiser l’électricité. Cette interprétation a été récusée par le cabinet du ministre. « Il ne s’agit pas de couper Internet la nuit », a indiqué le ministère auprès de l’AFP. « Nous incitons à généraliser, pour les opérateurs ou fabricants d’équipement, le paramètre de mise en veille prolongée des box ». Et d’ajouter qu’il s’agit « d’avoir une mise en veille, générée par défaut, soit à l’issue d’un certain temps d’inactivité, soit lorsque la box ne détecte plus aucun appareil branché en Wi-Fi ». Ce paramétrage permet aussi à la box de se réactiver dès lors qu’elle détecte à nouveau un équipement qui lui est connecté.