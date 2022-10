Super Mario Bros : la VF est plus appréciée que la VO par les anglophones

La bande-annonce du film Super Mario Bros a vu le jour aujourd’hui et il se trouve que les anglophones préfèrent la version française à la version originale avec Chris Pratt qui fait la voix du célèbre plombier.

Dès l’annonce du casting du film en septembre 2021, beaucoup de personnes trouvaient que le choix de Chris Pratt pour faire la voix de Mario était surprenant et pas forcément une bonne nouvelle. Beaucoup d’anglophones craignaient que Chris Pratt fasse du Chris Pratt et la bande-annonce montre effectivement que l’acteur ne semble pas avoir beaucoup modifié sa voix. Pourtant, il avait assuré que la voix allait être « différente de tout ce que vous avez déjà entendu ».

En France, c’est Pierre Tessier qui fait la voix de Mario. Il est notamment connu pour être la voix française de Ryan Reynolds (Deadpool). Il est spécialisé dans le doublage, ce qui n’est pas le cas de Chris Pratt.

Bande-annonce VO

Bande-annonce VF

Pour les anglophones, la VF de Pierre Tessier sur Mario est plus proche de celle de Charles Martinet, le comédien qui fait depuis des années maintenant les célèbres bruits du plombier dans les jeux de Nintendo. Certains anglophones vont même jusqu’à dire qu’ils envisagent de regarder Super Mario Bros en français avec les sous-titres anglais. Même le média américain IGN vante la VF.

France got someone who actually sounds like Mario and we got Chris Pratt 😭 #SuperMarioMovie pic.twitter.com/wD5xPLpWTy

