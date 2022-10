Free propose maintenant le Wi-Fi 6 avec sa Freebox Pop

Free propose à partir aujourd’hui une nouvelle version de sa Freebox Pop qui a l’avantage de prendre en charge le Wi-Fi 6. Cela concerne pour le moment les nouveaux abonnés, ceux qui ont déjà la box de Free ne peuvent (pas encore du moins) demander à avoir la nouvelle version.

Il y a quelques mois, Free avait proposé le Wi-Fi 6E sur la Freebox Delta. Ici, la « nouvelle » Freebox Pop doit se contenter du Wi-Fi 6 et non du 6E. Ce choix est étonnant étant donné que la Freebox Delta a la nouvelle génération. De plus, Xavier Niel, le patron de Free, a déjà dit à plusieurs reprises que la nouvelle norme intéressante était le Wi-Fi 6E et non le Wi-Fi 6, notamment parce qu’on retrouve une bande de fréquence supplémentaire (6 GHz en l’occurrence).

« Ce Wi-Fi 6 répond par ailleurs aux évolutions du marché. Au cours de ces dernières années, cette norme s’est généralisée : sur le 1er semestre 2022, 70% des ventes de mobiles avec Free Flex concernent des smartphones avec Wi-Fi 6 et toutes les dernières nouveautés Apple et Samsung intègrent le Wi-Fi 6/6E », explique Free.

Selon Free, la Freebox Pop dans sa version Wi-Fi 6 se veut « stable et performante » et propose des débits descendants dépassant 1 Gb/s. Cela est possible grâce à une meilleure modulation et l’utilisation de deux fois plus de spectre (160 MHz), comme le souligne Univers Freebox.