Free propose le Wi-Fi 6E sur la Freebox Delta : des débits jusqu’à 2,5 Gbit/s

Free propose désormais le Wi-Fi 6E sur la Freebox Delta (nouveau Server Freebox

Delta . Pour rappel, le Wi-Fi 6E passe par une bande de fréquences à 6 GHz (5 GHz pour le Wi-Fi 6), ce qui permet d’optimiser la couverture du réseau Wi-Fi et d’augmenter le nombre d’appareils connectés en sans fil sans que cela n’impacte sur les débits. Et puisque l’on parle des débits, il faut savoir que le Wi-Fi 6E peut atteindre des débits descendants de 2,5 Gbit/s, ce qui est trois fois plus rapide en moyenne que le débit du Wi-Fi 5.

L’autre avantage évident du Wi-Fi 6E est de décongestionner les accès au Wi-Fi 6E, la bande des 6 GHz étant encore peu commune. Dans son communiqué, Free rappelle que les « abonnés Freebox Delta bénéficient d’une expérience utilisateur optimale, combinant le meilleur des Wi-Fi et la Fibre la plus rapide sur

les débits en 2021*, et ce notamment grâce à la technologie 10G-EPON ». Free précise en outre que le nouveau Server Freebox Delta est proposé également aux abonnés ADSL, et que ces derniers pourront donc bénéficier du Wi-Fi 6E dès leur raccordement à la fibre.

L’offre Freebox Delta intégrant le Wi-Fi 6E est disponible dès aujourd’hui au prix inchangé de 39,99€/mois pendant un an, puis 49,99€/mois.