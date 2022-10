Pixel Tablet : Google donne un nouvel aperçu de sa tablette

En plus d’annoncer les Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch, Google a donné un nouvel aperçu de sa future Pixel Tablet. Il n’y a pas encore de prix ou la liste complète des caractéristiques techniques, contrairement aux smartphones et à la montre connectée.

La Pixel Tablet aura le droit à la Tensor G2, à savoir la même puce qui équipe les Pixel 7 et 7 Pro. Elle devrait être suffisamment puissante pour les tâches quotidiennes, un peu de jeu, et le streaming à tout va. La tablette fonctionne sans surprise sous Android avec la toute nouvelle disposition d’Android 13 pour les tablettes. Vous aurez des options de couleur Material You pour la faire vôtre et d’autres personnalisations. Aussi, le produit dispose d’un revêtement en céramique pour lui donner une sensation « premium ».

Google a également annoncé un système pour venir la docker. Lorsque vous n’utilisez pas la tablette Pixel, vous pouvez la placer sur une station d’accueil, afin qu’elle soit toujours chargée si vous voulez la prendre et consommer du contenu. Lorsqu’elle est placée sur une station d’accueil, elle se comporte comme un appareil de type Google Home, avec des photos affichées et des commandes de maison intelligente, etc. Elle se fixe à l’aide d’aimants qui ont été réglés de manière à ce qu’elle puisse être facilement placée sur une station d’accueil et à ce qu’elle soit facile à saisir pour la déplacer.

Il faudra attendre un peu plus longtemps avant d’avoir tous les détails. La sortie est toujours programmée pour 2023.