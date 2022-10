Mars : Ingenuity a embarqué en vol un objet d’origine encore inconnue

Le petit drone-hélico Ingenuity continue inlassablement d’explorer la surface de Mars et d’ouvrir ainsi la voie au rover Perseverance. Lors du 33ème et dernier vol en date d’Ingenuity, un évènement inhabituel est venu troubler le train-train quasi quotidien de nos deux explorateurs martiens. Les ingénieurs de la NASA se sont en effet rendus compte en visionnant l’enregistrement vidéo de la NavCam d’Ingenuity qu’un objet d’origine inconnue avait embarqué avec le petit engin volant.

Cet objet non défini apparait à l’image comme une simple tâche blanche légèrement transparente (dans le coin supérieur droit de l’enregistrement vidéo) et tout porte à croire à première vue qu’il s’agit d’un matériau en plastique, sans doute un débris issu d’une précédente mission sur Mars voire de la mission Perseverance elle-même. Ce débris pourrait avoir été éjecté lors de la phase d’atterissage sur la planète rouge. La bonne nouvelle c’est que « toutes les données de télémétrie récoltées pendant le vol et après l’atterrissage sont normales et ne montrent aucun signe de dégâts sur le véhicule » selon la NASA.

Ce n’est pas la première fois qu’Ingenuity croise la route de débris à la surface de Mars, et au vu de l’incroyable endurance du petit drone-hélico, ce ne sera sans doute pas la dernière.