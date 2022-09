Fuite de GTA 6 : le hacker de 17 ans plaide non-coupable

Le hacker britannique de 17 ans, qui est accusé d’être l’auteur de l’importante fuite concernant le jeu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) de Rockstar, a plaidé non coupable. Le jeune homme vient d’Oxfordshire, qui se veut au sud-est de l’Angleterre.

Cette semaine, le hacker a comparu devant un tribunal spécialisé pour mineurs à Londres. Le jeune homme a nié avoir utilisé son téléphone comme outil pour accéder aux fichiers et serveurs privés de Rockstar. La semaine dernière, il a été inculpé de deux chefs d’accusation de violation des conditions de mise en liberté sous caution et de deux chefs d’accusation d’utilisation abusive d’un ordinateur. L’accusation prétend que l’adolescent piratait des entreprises comme Microsoft et Uber, et qu’il faisait des demandes de rançon. Le juge chargé de l’affaire l’a renvoyée devant une juridiction supérieure où elle sera entendue à une date ultérieure.

La semaine dernière, Rockstar a officiellement reconnu la fuite pour GTA 6, qui a représenté 90 vidéos du jeu. « Nous avons récemment subi une intrusion dans le réseau au cours de laquelle une tierce partie non autorisée a illégalement accédé et téléchargé des informations confidentielles de nos systèmes, y compris des séquences de développement pour le prochain Grand Theft Auto », pouvait-on lire dans une déclaration de la société. « À l’heure actuelle, nous ne prévoyons aucune perturbation de nos services de jeu en ligne ni aucun effet à long terme sur le développement de nos projets en cours. Nous sommes extrêmement déçus que les détails de notre prochain jeu aient été partagés avec vous de cette manière. Nous restons plus que jamais déterminés à vous offrir, à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes ».