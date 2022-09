Suite à l’annonce du retour de Hugh Jackman en Wolverine dans Deadpool 3, de nombreuses personnes ont des interrogations. Comment est-il possible de faire revenir le célèbre personnage étant donné qu’il meurt dans le film Logan sorti en 2017 ? Ryan Reynolds (Deadpool) et Hugh Jackman ont répondu à leur manière à cette question.

« Comment Wolverine est en vie après Logan ? », demande Hugh Jackman. « Logan a lieu en 2029. C’est une chose totalement séparée. Logan est mort dans Logan. On ne touche pas à ça », répond Ryan Reynolds. Vient ensuite un moment où les deux acteurs dévoilent ce qu’il va se passer dans le film, sauf que la musique Wake Me Up Before You Go-Go du groupe Wham se lance en fond et on n’entend pas ce qu’ils disent. Pour finir, ils remercient Kevin Feige, le président de Marvel Studios.

Deadpool 3 sortira le 6 septembre 2024 aux États-Unis. Cela devrait logiquement être le 4 septembre 2024 en France sachant que les films sortent au cinéma le mercredi chez nous, là où les sorties interviennent le vendredi aux États-Unis.

Pour rappel, Rhett Reese (l’un des deux scénaristes du film) a précédemment confirmé que Deadpool 3 sera classé R aux États-Unis, signifiant que les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte pour le voir. C’était déjà le cas avec les deux premiers. Reste à voir quelle sera la classification en France. Les deux premiers étaient interdits aux moins de 12 ans.