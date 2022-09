Les utilisateurs de Fitbit vont devoir migrer vers des comptes Google

Le rachat de Fitbit par Google est finalisé depuis janvier 2021 et voilà que les utilisateurs devront obligatoirement avoir un compte Google pour pleinement profiter des produits Fitbit.

La création d’un nouveau compte Fitbit et l’activation de nouveaux appareils et fonctionnalités nécessiteront un compte Google à partir de 2023. Les titulaires d’un compte Fitbit pourront passer à un compte Google ou conserver leur identifiant Fitbit existant jusqu’au moins au début de 2025, date à laquelle la prise en charge des comptes Fitbit prendra fin. La FAQ de Fitbit précise que la société sera « transparente avec ses clients sur le calendrier de suppression des comptes Fitbit, par le biais d’avis dans l’application Fitbit, par e-mail et dans des articles d’aide ».

Naturellement, certains utilisateurs peuvent être inquiets concernant le respect de la vie privée. Le rachat avait d’ailleurs patiné pour cette raison parce que la Commission européenne voulait que Google ne commence pas à collecter massivement les données des utilisateurs de Fitbit.

Aujourd’hui, un porte-parole de Google veut rassurer et déclare à The Verge :