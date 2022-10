[Test] Google Pixel Buds Pro : des écouteurs ANC haut de gamme, mais qui ne changent pas la donne

Avec les Pixel Buds Pro, Google se lance enfin sur le marché des « intras » True Wireless haut de gamme, un positionnement qui va de pair avec de nombreuses promesses : rendu sonore qualitatif, confort d’utilisation, autonomie généreuse, et tout un tas de petits plus en rapport avec l’écosystèmes Google. Sur ce terrain de l’écouteur premium aux alentours des 200 euros, la concurrence est déjà redoutable, mais les Google Pixel Buds Pro affichent bravement leurs atouts, dont un look bien senti, un mode ANC avec « Tranparence » et bien sûr une qualité sonore annoncée comme de haut niveau. Après quelques semaines à nous enjailler les oreilles, voilà ce que nous en pensons :

Jolis et confortables

L’élégance est le maitre mot des écouteurs modernes sans fils, si bien que les chartes graphiques et de design ont une fâcheuse tendance à se ressembler. De loin et bien calés dans leur coque-galet (là encore une redite de design), les Pixel Buds Pro ressemblent aisément aux AirPods Pro ou aux Samsung Buds Pro. De loin; car une fois sortis de leur joli écrin qui leur tient lieu aussi de chargeur, ces écouteurs sont aisément reconnaissables… et ma foi assez élégants. Rien de disgracieux à l’oreille donc, comme cela peut-être parfois le cas avec les AirPods-boucle d’oreille d’Apple. Ces écouteurs se calent sans efforts dans le creux de l’oreille, et les plus pointilleux pourront toujours piocher dans la réserve à embouts (3 paires de différentes tailles) pour trouver chaussure à leur pied (ou plutôt ici « embout à pavillon »). Bon point, ces écouteurs tiennent assez bien en place en cas de mouvements un peu plus brusques (lors d’une séance de sport par exemple), et la certification IPX4 garantit que la sueur ne les corrodera pas trop rapidement. Même porté plusieurs heures, on ne ressent pas certaines gênes voire petites douleurs constatées avec d’autrse modèles concurrents.

Appairage rapide et réglages automatisés

L’apairage des Pixel Buds Pro avec notre Pixel 6A de test s’est effectué automatiquement et du premier coup. L’affichage de l’appairage sur l’écran du mobile ressemble beaucoup à la fonction homologue sur les iPhone et les AirPods, ce qui est ici un compliment tant les écouteurs d’Apple sont un modèle du genre sur ce plan. Une fois les Pixel Buds Pro appairés, le logiciel continue de nous prendre en main et effectue tout un tas de réglages (rendu sonore, isolation des embouts, etc.) qu’on imagine sans peine épaulés par un algorithme d’IA dédié. C’est encore ce logiciel qui cale le service d’assistance vocale « Hey Google » (qui marche nickel au passage) et qui nous rappelle les fonctions accessibles directement sur les écouteurs; car oui, la surface de ces derniers est tactile et permet d’avancer d’un morceau ou de mettre sur pause/lecture.

Des fonctions intéressantes… mais pas sur iOS

Certes, les Pixel Buds Pro peuvent être utilisés avec un iPhone, mais on loupera alors un bon paquet de fonctions qui ne sont accessibles qu’avec un smartphone Android. Ainsi en est-il du Bluetooth multipoint, qui permet de rattacher ensemble deux appareils, du paramétrage « fin » du rendu sonore ou bien encore de la capacité à basculer d’un coup d’un seul le flux audio sur un autre appareil Google. La dernière mise à jour du firmware déployée il y a 12 jours rajoute aussi une nouveauté qui était très attendue, soit un égaliseur 5 bandes (pas exceptionnel mais qui permet de moduler un peu le rendu sonore en fonction de ses goûts musicaux). Concernant l’Audio 3D, cela devrait arriver incessamment sous peu. Pour être tout à fait honnête, de tels écouteurs proposés à ce tarif n’ont strictement aucun intérêt si vous avez un iPhone.

Un rendu sonore équilibré, mais des aigus trop métalliques

Passons au gros morceau, le rendu sonore. Premier constat, le rendu est relativement équilibré et garde de la tenue même à haut volume… mais il faudra vraiment se garder de pousser le son trop fort sur les morceaux avec beaucoup d’aigus, des aigus très (trop) ciselés, jusqu’au métallique parfois. La lecture de la BO Tron : The Last Legacy The Complete Edition, qui permet de passer en revue basses, aigus et mediums, instrumental pur ou nappes synthétiques, se montre impitoyable sur ce plan. La voix rocailleuse et grave de Jeff Bridges dès le second morceau impressionne par sa profondeur et la justesse du timbre, mais d’autres morceaux plus haut perchés sont nettement moins agréables à l’écoute, à moins bien sûr que l’on descende un peu le volume. On n’évite pas toujours la sensation de bouillie sonore et le manque de précision dès lors que les nappes musicales s’entremêlent (ce qui est fréquent sur la BO de Tron), mais les Pixels Buds Pro s’en sortent plutôt très bien dans d’autres genres musicaux où les voix sont plus prépondérantes ou l’instrumentation moins riche. Au final, la restitution sonore du Pixel Buds Pro est à bonne hauteur de son positionnement tarifaire, mais sans apporter ce petit plus qui mettrait à défaut la concurrence.

L’ANC bien maitrisé et un mode transparence efficace

La fonction Kit main-libre ne semble pas profiter de la gestion de l’environnement sonore de l’ANC, la voix n’étant pas assez protégée du bruit environnant. Ce n’est pas éliminatoire, mais on aurait pu s’attendre à mieux à ce niveau de tarif. Cette faiblesse du kit main libre est d’autant plus étonnante que la réduction de bruit active est de très bon niveau, avec une réelle impression d’être totalement isolé des sons extérieurs. Le mode transparence est tout aussi réussi et donne l’impression un peu étrange qu’on a ouvert une sorte de sas au milieu de la chape de silence. Etrange, mais efficace donc puisqu’il est tout à fait possible de suivre une conversation dans ce mode.

Une autonomie excellente mais le boitier ne suit pas

L’autonmie des écouteurs est excellente, soit près de 7 heures avec ANC activé et près d’une demi-journée sans l’ANC, mais il est bien dommage que le boitier-galet qui accompagne les écouteurs ne dispose que de deux charges supplémentaires, ce qui est en deçà de la concurrence (2,5 voire 3 charges).

Conclusion : des écouteurs efficaces, mais qui ne changent pas la donne

Confortables, complets et efficaces, les Google Pixels Buds Pro cochent les bonnes cases permettant de rentrer dans ma catégorie des écouteurs sans fils haut de gamme. Pour autant la proposition de Google n’est pas sans petits défauts (rendu des aigus à revoir) et se traine même une vraie casserole avec la quasi « discrimination » des utilisateurs sous iOS, un écueil bien mieux évité par la concurrence. Les utilisateurs à la pomme peuvent d’aillerus allègrement baisser d’un point la note générale de ces écouteurs. Pour les autres, c’est du tout bon, et c’est même encore mieux si l’on dispose d’un smartphone Pixel.

Google Pixel Buds Pro est disponible au prix de 186€ sur Amazon, sur Darty, sur Fnac, sur Cdiscount, sur LDLC, sur materiel.net, ou sur Son-Video.