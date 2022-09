Windows 11 : le support des applications Android arrive bientôt en France et dans 30 pays

Le support des applications Android sur Windows 11 va bientôt être une réalité dans 31 nouveaux pays, dont en France. C’est déjà disponible en test aux États-Unis et au Japon.

Selon Microsoft, les premiers tests effectués ont suscité un vif intérêt de la part des utilisateurs et des développeurs. De nombreux utilisateurs sont ravis d’avoir leurs applications Android préférées sur Windows 11, même si le système d’exploitation de Microsoft ne prend pas en charge le Google Play Store et ses services. Pour l’instant, les utilisateurs de Windows 11 peuvent se procurer des applications Android via l’Amazon Appstore ou en les installant manuellement grâce aux fichiers APK obtenus sur Internet.

L’Amazon App Store sur Windows 11 donne désormais accès à plus de 20 000 applications. Pour améliorer la découverte et faciliter l’accès des utilisateurs, Microsoft les inclut maintenant dans les éditoriaux et les résultats de recherche, fournit des évaluations et des critiques en ligne, et offre la possibilité de partager des liens avec d’autres personnes.

Les pays qui auront la fonctionnalité d’ici les prochaines semaines sont l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, et bien d’autres encore. Avec la mise à jour Windows 11 2022, qui a commencé à être déployée, les applications Android sur Windows 11 sont désormais deux à trois fois plus rapides dans le département graphique, ce qui est notamment appréciable pour les jeux.