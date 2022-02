Windows 11 : la première grosse mise à jour est disponible (applications Android, barre de tâches…)

Microsoft rend aujourd’hui disponible la première grosse mise à jour de Windows 11. Elle inclut plusieurs nouveautés, dont le support des applications Android et du mieux pour la barre de tâches.

Les nouveautés de la première grosse mise à jour de Windows 11

Commençons par le premier élément qui fâche : le support des applications Android sur Windows 11… est pour l’instant disponible aux États-Unis. Microsoft n’explique pas pourquoi ce n’est pas accessible dans le reste du monde. On imagine bien que cela arrivera plus tard, mais pour l’instant seuls les États-Unis peuvent en profiter.

L’installation d’applications se fait grâce à l’Amazon Appstore. Il y a un nombre limité d’applications en comparaison avec le Google Play Store. Mais il existe des moyens pour installer n’importe quelle application Android, tout comme il existe une méthode pour installer de manière non officielle le Play Store.

Un autre changement concerne les améliorations pour la barre de tâches. L’heure et la date sont disponibles sur plusieurs écrans dans Windows 11, ce qui manquait au lancement. Le widget météo fait également son retour dans la barre des tâches avec cette mise à jour, et une nouvelle fonctionnalité de mise en sourdine et de rétablissement du son dans la barre des tâches est disponible pour les appels via Microsoft Teams. Vous pourrez également partager rapidement l’écran d’une application ou d’une fenêtre spécifique depuis la barre des tâches, directement dans un appel Microsoft Teams.

Microsoft en profite pour changer les applications Bloc-notes et Lecteur Multimédia. L’interface évolue pour mieux épouser Windows 11. Bloc-notes intègre de nouvelles méthodes pour l’annulation en plusieurs étapes, une meilleure recherche et un mode sombre. Pour sa part, le nouveau Lecteur Multimédia remplace Groove Music et Windows Media Player avec la lecture audio et vidéo.

La première grosse mise à jour de Windows 11 est disponible dès maintenant au téléchargement. Elle se récupère depuis Windows Update.

D’autres changements pour les prochains mois

Il faut par ailleurs s’attendre à d’autres nouveautés dans l’année. « Au fil du temps, vous nous verrez proposer plus fréquemment de nouvelles fonctionnalités dans Windows 11 pour les utilisateurs finaux, en plus de notre mise à jour annuelle », déclare Panos Panay, responsable de Windows et des appareils chez Microsoft. « Nous exploiterons la variété des mécanismes de mise à jour que nous avons mis en place, y compris les mises à jour de service et du Microsoft Store. Notre objectif est de proposer une innovation continue, en vous offrant les meilleures expériences tout au long de l’année ».