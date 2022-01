Windows 11 : les applications Android et d’autres nouveautés arrivent en février

Windows 11 va avoir le droit à sa première grosse mise à jour en février, dont le support des applications Android. Microsoft détaille aujourd’hui les différentes nouveautés qui vont être présentes.

La première grosse mise à jour de Windows 11 se dévoile

La grosse nouveauté de Windows 11 en février va donc être le support des applications Android. Microsoft fait savoir que ce sera pour l’instant en test. Il faut comprendre par là qu’il s’agira d’une bêta et que des bugs peuvent exister. L’installation des applications se fera via l’Amazon Appstore, mais il existe des méthodes pour installer n’importe quelle application au format APK. Néanmoins, Microsoft ne supporte pas officiellement ce point.

Une autre nouveauté est du mieux concernant la barre de tâches. Cela comprend une fonction de mise en sourdine et de rétablissement du son, ainsi que la possibilité d’afficher une horloge sur les moniteurs secondaires. Ces deux fonctions étaient absentes lors du lancement de Windows 11, mais Microsoft travaille toujours à l’amélioration de la barre des tâches afin de rétablir les fonctionnalités manquantes comme le glisser-déposer.

En outre, la nouvelle version de Windows 11 va accueillir de nouvelles versions des applications Bloc-notes et Media Player. L’interface change pour s’adapter au nouveau système d’exploitation.

Quelques données montrant un certain succès

Dans la foulée, Microsoft annonce que Windows 10 et 11 font aujourd’hui tourner 1,4 milliard d’appareils, et ce chaque mois. « Nous constatons trois tendances durables : l’essor du travail et de l’apprentissage hybrides, l’évolution des habitudes de divertissement et des modèles de distribution, et l’évolution des habitudes des consommateurs pour les tâches quotidiennes », déclare Panos Panay, le responsable de Windows chez Microsoft.

Aussi, la pandémie a fait évoluer les usages. Ainsi, Microsoft dit que le nombre de personnes utilisant des applications comme Cisco WebEx, Slack, Microsoft Teams et Zoom a été multiplié par six. De plus, depuis le début de la pandémie, 70% de personnes en plus ont regardé du contenu en streaming sur Hulu, Netflix et YouTube via Windows et les minutes mensuelles passées à jouer ont augmenté de plus de 35%.