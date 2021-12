Windows 11 : le nouveau Bloc-notes (avec le mode sombre) est disponible en test

Microsoft annonce la disponibilité de la nouvelle version du Bloc-notes pour Windows 11. Cela concerne d’abord les membres du programme Windows Insider qui sont sur le canal Dev pour les mises à jour logicielles et qui ont installé la build 22509 du système d’exploitation.

Une nouvelle version du Bloc-notes pour Windows 11

La principale nouveauté du nouveau Bloc-notes sur Windows 11 est visuelle. En effet, l’interface évolue et se modernise pour mieux s’adapter au dernier système d’exploitation en date de Microsoft. Cela comprend notamment des coins arrondis, le design Mica et plus encore.

Toujours au niveau du visuel, l’application supporte maintenant le mode sombre. Microsoft explique que ce fut l’une des nouveautés les plus réclamées par les utilisateurs, et la société leur fait donc plaisir aujourd’hui. De plus, l’application s’adapte automatiquement au thème utilisé au niveau de Windows 11, nul besoin de faire soi-même la bascule. Mais pour ceux qui le souhaitent, un réglage manuel est disponible pour forcer le mode clair ou le mode sombre.

Ça ne s’arrête pas là, Microsoft a revu l’interface pour trouver et remplacer des éléments du texte. On retrouve également la prise en charge de l’annulation multi-niveaux. Là encore, Microsoft dit que ce fut l’une des fonctionnalités les plus réclamées.

Microsoft prévient que la nouvelle version du Bloc-notes sur Windows 11 comprend pour l’instant quelques problèmes. Ils sont connus et seront donc corrigés au fil du temps. Cela reste une version test après tout, il faut donc s’attendre à de potentiels problèmes lors de son utilisation. Microsoft ajoute avoir envie d’améliorer les performances au moment d’ouvrir des fichiers lourds avec son application.

Il n’y a pas encore d’information pour la date de disponibilité de la nouvelle version du Bloc-notes pour tous les utilisateurs. On notera d’ailleurs qu’il s’agit d’un changement visuel, mais il n’y a pas (pour l’instant du moins) de nouveautés particulières.