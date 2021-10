Windows 11 : le support des applications Android est disponible en bêta

Microsoft annonce qu’il est désormais possible de tester les applications Android sur Windows 11. C’est disponible dès maintenant et cela requiert d’avoir les bêtas du système d’exploitation. Celles-ci sont disponibles avec le programme Windows Insider, qui tout le monde peut rejoindre.

Une bêta de Windows 11 pour tester les applications Android

Les applications Android sur Windows 11 sont à récupérer depuis le Microsoft Store. Celui-ci liste en liste plusieurs et renvoie ensuite les utilisateurs vers l’Amazon Appstore pour lancer le téléchargement puis faire l’installation. Les applications Android peuvent s’exécuter côte à côte avec d’autres applications Windows et elles sont également intégrées dans la vue Alt + Tab. Aussi, vous pouvez les épingler au menu Démarrer ou à la barre des tâches.

Il y a pour l’instant 50 applications Android qui sont disponibles avec Windows 11 sur le Microsoft Store. Cela inclut notamment les jeux Lords Mobile, June’s Journey et Coin Master. Il y a également Kindle d’Amazon et des applications pour enfants, comme Lego Duplo World et Khan Academy Kids. Dans tous les cas, le catalogue est plus que léger. En comparaison, il y a plus de trois millions d’applications sur le Google Play Store et plus de 600 000 sur l’Amazon Appstore. Mais c’est une bêta et on imagine que le catalogue va s’agrandir avec le temps.

Quelques conditions pour faire le test

Voici les éléments requis pour tester les applications Android avec la bêta de Windows 11 :

Votre PC doit être sous Windows 11 (build 22000.xxx) et répondre aux exigences matérielles.

Vous devrez peut-être activer la virtualisation pour le BIOS/UEFI de votre PC.

La région de votre PC doit être définie sur les États-Unis.

Votre PC doit être dans le canal bêta.

Vous devez également disposer d’un compte Amazon basé aux États-Unis pour utiliser l’Amazon Appstore.

Microsoft ne dit pas encore quand tous les utilisateurs pourront profiter de cette nouveauté avec la version stable. Mais on imagine bien que ce ne sera pas avant 2022, sachant que les tests viennent de commencer.