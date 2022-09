Getty refuse les images générées par des IA

C’est une décision forte, même si sur un temps long elle risque fort de sembler dérisoire : Getty, le célèbre site d’hébergement d’images, vient d’annoncer que dorénavant il refuserait ou supprimerait de sa plateforme les images générées par des IA à partir d’une description textuelle (Dalle-E 2, Midjourney, etc.). Ce « no pasaran » adressé aux IA n’est pas définitif: Getty précise en effet que ce blocage durera tant que la question du droit d’auteur des images d’IA ne sera pas réglé une bonne fois pour toute. Autant dire que le site n’a pas pris ici une position philosophiquement ou moralement fondée mais ne veut tout simplement pas prendre de risques potentiellement coûteux au plan financier.

Craig Peters, le CEO de Getty, a ainsi confié au site The Verge ses « réelles inquiétudes quant aux droits d’auteur résultant de l’exécution de ces programmes”. Les images générées par IA sont en effet le « produit » du traitement massif d’autres images qui sont elles couvertes par le droit d’auteur. Getty n’est pas la première plateforme à prendre position dans ce dossier sensible (Furaffinity.net ou bien encore Inkblot ont fait de même) sans compter que nombre d’ artistes et d’illustrateurs se plaignent depuis plusieurs mois déjà d’une concurrence déloyale.