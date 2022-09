Des PlayStation 5 sont mises en vente… par l’État français

Vous avez du mal à trouver une PlayStation 5 à cause du stock limité ? Plus besoin de vous tourner vers un revendeur, vous pouvez acheter la console auprès de l’État français. En effet, des exemplaires vont être prochainement vendus.

L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) va proposer deux PlayStation 5 aux enchères. Il s’agit de consoles qui ont appartenu à des personnes et qui ont été confisquées par la justice pour diverses raisons. Les enchères seront réalisées par la maison Drouot les 4 et 5 octobre à Lyon et à Marseille.

Il faut savoir que la PS5 ne sera pas le seul produit, il y en aura d’autres comme l’indique la direction générale des Finances publiques :

Plus de 200 biens de nature très différente seront proposés dans chaque vente : des véhicules de prestige (Chevrolet Corvette, Ferrari, Jaguar, Porsche…), des bijoux, pièces d’or diamants et montres (Rolex, Vacheron Constantin,..), de la maroquinerie, des tableaux et bien d’autres lots.

Le premier lot comprend une PlayStation 5 et une manette, l’estimation est de 400 euros. Le second lot comprend une PlayStation 5, deux manettes, six jeux (Spider-Man : Miles Morales, Resident Evil Village, Ghost of Tsushima, Watch Dogs Legion, Hitman III et Rachet & Clank: Rift Apart) et un disque dur externe de 2 To. L’estimation est de 450 euros.

Il sera intéressant de voir quels seront les prix à la fin de l’enchère. Pour rappel, Sony a récemment augmenté ses tarifs dans plusieurs régions, dont en Europe. La PS5 coûte désormais 549,99€ au lieu de 499,99€ et la PS5 Digital Edition est disponible pour 449,99€ au lieu de 399,99€.