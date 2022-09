GTA 6 : le FBI enquête sur le hacker derrière la fuite

Le FBI a dans son viseur le hacker qui est responsable de la fuite de Grand Theft Auto 6. La police fédérale enquête à son sujet. L’homme de 18 ans a également affirmé être l’auteur du récent piratage concernant Uber.

Reconnaissant que Rockstar avait également subi un piratage, Uber a déclaré penser que le pirate est associé à Lapsus$, un groupe de hackers à l’origine des récentes attaques contre Nvidia, Microsoft, Samsung et bien d’autres groupes.

« Nous pensons que cet attaquant (ou ces attaquants) est affilié à un groupe de pirates appelé Lapsus$, qui est de plus en plus actif depuis environ un an », a déclaré Uber. « Ce groupe utilise généralement des techniques similaires pour cibler des entreprises technologiques, et rien qu’en 2022, il a attaqué Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia et Okta, entre autres ». Uber ajoute qu’il a été « rapporté ce week-end que ce même acteur avait pénétré chez le studio de jeux vidéo Rockstar Games. Nous travaillons en étroite collaboration avec le FBI et le ministère américain de la Justice sur cette affaire et nous continuerons à soutenir leurs efforts ».

L’identité du pirate n’est pour l’instant pas connue publiquement. Pour sa part, le FBI n’a pas fait de commentaire public concernant son enquête.

Pour rappel, la fuite de GTA 6 comprend 90 vidéos montrant une version du jeu en développement. Le hacker a également menacé de publier le code source du jeu, ainsi que celui de GTA 5. Rockstar a récemment réagi pour confirmer le piratage et a tenu à rassurer les joueurs.