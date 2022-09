GTA 6 : le leak des séquences vidéo se double d’un vol de code source et d’un chantage

Pour Rockstar, l’énorme leak sur GTA 6 est en train de tourner à la catastrophe. On apprend en effet qu’outre la fuite massive de très nombreuses séquences de gameplay d’une version pré-alpha du titre (fuite qui renseignait aussi sur certains éléments importants de l’intrigue), le malandrin à l’origine de ce leak a aussi subtilisé une partie du code source du jeu ainsi que du code source de GTA V. Un peu plus tôt, Jason Schreier, journaliste réputé du secteur du JV, affirmait déjà que le leak était bien le résultat d’une cyberattaque.

De fait, ce code source récupéré sur les serveurs de Rockstar a été publié sur quelques sites avant d’en être prestement retiré, certainement sur demande de Rockstar. Dans l’intervalle, le pirate a visiblement fait une demande de rançon, se disant prêt « à faire un deal » avec Rockstar et Take-Two. Bref, l’affaire tourne au vinaigre et ne devrait certainement pas en rester là, sachant que le leak d’un jeu aussi important (dévoilé à ce point en avance sur sa sortie) pourrait donner quelques billes à la concurrence. Et dans le genre open world en monde persistant, de la concurrence, il y en a…