La sortie de la série Cyberpunk: Edgerunners dope la popularité du jeu Cyberpunk 2077

Il faut croire que Cyberpunk 2077 n’est pas totalement né sous une mauvaise étoile. Le jeu maudit de CD Projekt Red, sorti dans un état lamentable sur consoles « old gen » (PS4, Xbox One) connait en effet un énorme regain de popularité sur Steam… suite à la diffusion de la série Cyberpunk: Edgerunners sur Netflix. Et l’on ne parle pas ici d’un simple petit boost puisque près de 80000 joueurs « Steam » sont sur le jeu en ce moment même ! Même si l’on est très loin du million de joueurs Steam lors du lancement du jeu sur PC, cela reste tout de même le plus gros rassemblement de joueurs autour de Cyberpunk 2077 depuis plus d’un an !

Cette popularité retrouvée, on la doit largement à l’excellente réception critique de Cyberpunk: Edgerunners, loué autant pour la qualité de son animation et de sa mise en scène que pour la profondeur de son scénario ou la grande cohérence de son lore. On notera que ce n’est pas la première fois qu’un jeu de CD Projekt Red profite indirectement du lancement d’une série.

En 2019, les ventes du jeu The Witcher 3: Wild Hunt avaient explosé suite au lancement de la série éponyme sur Netflix. Au delà de ce petit coup de pouce, on rappellera que Cyberpunk 2077 a reçu d’énormes quantités de patchs depuis son lancement, et que le titre est aujourd’hui beaucoup plus « propre » qu’à ses débuts. En outre, la première gross extension narrative du jeu, Phantom Liberty, est prévue pour 2023.

