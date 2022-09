Netflix souhaiterait attirer 40 millions d’utilisateurs vers sa formule avec publicité

A la peine sur le dernier trimestre et confronté à la grogne de plus en plus sonore des abonnés qui trouvent que la tarification du service n’est plus en rapport avec la qualité des programmes proposés, Netflix a imaginé une formule d’abonnement moins chère mais incluant de la publicité (AVoD). Malgré l’aversion du public européen pour la pub dans les programmes, le géant du streaming espère que sa nouvelle formule attirera près de 40 millions d’utilisateurs d’ici au troisième trimestre 2023. Sur ces 40 millions de nouveaux abonnés (ou d’anciens abonnés qui changeront de formule), 13,3 millions seraient des utilisateurs américains selon les petits calculs de Netflix. Trop optimiste ?

Si l’on en croit les bruits de couloir, la formule AVoD de Netflix sera lancée le 1er novembre prochain, ce qui laisse encore un peu de temps à Netflix pour finaliser les contrats avec les annonceurs. La France ferait partie des premiers pays à bénéficier de la nouvelle formule, à l’instar du Royaume-Uni, de l’Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud, du Brésil ou bien encore du Mexique. Netflix tablerait sur 4,4 millions d’abonnés AVoD d’ici la fin de l’année.