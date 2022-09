Star Wars Rogue Squadron annulé ? Disney retire le film de son calendrier

Est-ce la fin pour Rogue Squadron, le film Star Wars avec Patty Jenkins comme réalisatrice ? Disney a dévoilé un nouveau calendrier pour les dates de sortie de ses futurs films et celle pour Rogue Squadron a tout simplement été retirée.

Rogue Squadron a été annoncé en décembre 2020. Le film était présenté comme étant une aventure intergalactique centrée sur une nouvelle génération de pilotes. À cette période, Patty Jenkins avait notamment réalisé le premier film Wonder Woman et s’apprêtait à proposer Wonder Woman 1984 quelques mois plus tard.

Il y a eu de l’évolution depuis. Le film devait à l’origine sortir au cinéma en décembre 2023, mais la production a connu un report en novembre 2021 en raison de l’emploi du temps chargé de Patty Jenkins (qui travaille notamment sur Wonder Woman 3). En mai, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déclaré que Rogue Squadron était en pause pour le moment, expliquant que le film est en quelque sorte mis de côté. « Patty développe davantage le scénario », expliquait alors Kathleen Kennedy à Vanity Fair.

Aujourd’hui, Disney a retiré Rogue Squadron de son calendrier des sorties du studio, sans qu’aucune nouvelle date ne soit fixée.

Alors, est-ce un abandon ou sortira-t-il plus tard ? Pas de réponse pour le moment. On notera cependant qu’il y a déjà eu plusieurs projets Star Wars annulés, dont un avec D.B. Weiss et David Benioff (showrunners de Games of Thrones). Il y a aussi l’affaire de la nouvelle trilogie avec Rian Johnson (réalisateur de Star Wars épisode VIII : Les Derniers Jedi) qui a été annoncée il y a plusieurs années maintenant, mais qui n’avance pas.