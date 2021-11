Rogue Squadron : le prochain film Star Wars de Patty Jenkins est reporté

Rogue Squadron, qui sera le premier film Star Wars depuis L’Ascension de Skywalker en 2019 avec Patty Jenkins à la réalisation, est reporté. Il n’y a pas de conflit entre la réalisatrice et Disney/Lucasfilm, mais simplement un problème de calendrier, fait savoir The Hollywood Reporter.

Un (premier) report pour Star Wars – Rogue Squadron

Patty Jenkins et le scénariste Matthew Robinson préparent Rogue Squadron depuis plus d’un an maintenant et ils voulaient que le tournage débute en 2022. La pré-production du film devait avoir lieu à la fin de 2021. Mais la réalisatrice a un emploi du temps assez chargé et avait déjà des accords signés avant le film Star Wars. Et cela implique des changements.

À l’origine, Rogue Squadron devait sortir le 20 décembre 2023 au cinéma en France (et le 22 aux États-Unis). Cette date ne devrait plus être d’actualité parce que le tournage va être retardé. Il n’y a pour l’instant pas de nouveau créneau. Nous sommes bien partis pour attendre au moins 2024.

Patty Jenkins travaille sur plusieurs projets, dont Wonder Woman 3 avec Gal Gadot. Il n’est pas précisé quel est le projet qui a provoqué le report pour Rogue Squadron. Pour rappel, ce film Star Wars a été annoncé en décembre 2020.

Mais que les fans de Star Wars se rassurent : ils auront du contenu. Il y a notamment plusieurs séries prévues sur Disney+, dont Le Livre de Boba Fett, la saison 3 de The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka et plus encore. Par ailleurs, il y a au moins deux autres films prévus, le premier avec Kevin Feige (président de Marvel) et le second avec Taika Waititi.