Loona : le robot compagnon qui pourrait changer la donne ?

Abandonné le Qrio, exit Cozmo et Victor, ouste le Pepper. La liste est longue des robots compagnons qui ont terminé au cimetière des technologies peu populaires. Non pas que les geeks, les early adopters voire une frange du grand public ne soient pas séduits par l’idée d’un mini golem électronique juste là pour nous distraire au quotidien, mais la sauce ne prend tout simplement pas. Les raisons de ces échecs sont multiples, à commencer par un rapport qualité prix souvent déplorable ; même le très mignon Victor et son look à la Pixar fait trop peu de choses pour garder de l’intérêt sur la durée. Et pourtant, on se dit qu’il n’en faudrait pas forcément beaucoup pour que l’engouement puisse prendre. Que se passerait-il en effet si une startup proposait un robot rapide et vif comme l’éclair, aussi mignon que le Cozmo, capable de nous suivre dans nos déplacements et de réaliser une multitude d’activités diverses ?



A moins que les instigateurs du projet ne nous mentent sur la marchandise, ce robot existe. Loona est une petite bestiole informatisée montée sur 4 roues, avec une tête à la Victor (de grands yeux LED qui s’animent pour faire passer des « émotions »), et qui surtout semble vraiment capable de faire un gros paquet de trucs comme de suivre les membres d’une même famille, jouer à une dizaine de jeux différents, chercher des objets, répondre aux sollicitations vocales et gestuelles, etc.

La rapidité de réaction de Loona est un gros atout, mais ce n’est pas le seul. Car si l’on en croit le descriptif du robot sur sa page Kickstarter, « Loona peut effectuer de la reconnaissance faciale, de la détection du corps, de la reconnaissance de gestes, de la capture de mouvement 3D (3D Motion capture), de la reconnaissance d’objets, de la perception des émotions, de la reconnaissance d’étiquettes, etc. ». Loona peut aussi établir une carte 3D de son environnement grâce à sa caméra ToF (comme les aspirateurs robots), sait éviter les obstacles et détecte les bordures de table ou d’escaliers. Et bien entendu, le petit robot est capable de répondre à des commandes vocales précises. Mais ce qui nous fait vraiment craquer, c’est la capacité de Loona à se tenir sur ses deux roues arrière ainsi que les mouvements de ses deux « oreilles », qui ajoute encore une couche d' »émotions » au robot.

Le Kickstarter de Loona est déjà une réussite (280 000 dollars récoltés pour un objectif de 20 000 dollars), mais l’on sait que pour ce type de projet, le plus dur est à venir. Car même un KS réussi ne suffira pas à lever les montants nécessaires à la production de masse d’une telle machine, et l’on sait depuis Victor (et bien d’autres) que sans les investisseurs et autres business angels derrière, Loona n’ira pas jusqu’au bout de la route. Rien n’interdit d’y croire cependant, et pour les audacieux, sachez que la campagne Kickstarter de Loona est toujours active. Il est donc possible de « pledger » et ainsi récupérer le robot (un jour peut-être…) pour un peu plus de 200 dollars (+ frais de livraison + taxes), sachant que le Loona en version « retail » coûtera près du double…