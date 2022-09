The Sandman devient la série la plus vue sur Netflix au démarrage, devant Stranger Things

Stranger Things n’est plus la série la plus populaire de Netflix. Si l’on en croit en effet le Nielsen Media Ratings, c’est désormais The Sandman, la série inspirée de l’oeuvre foisonnante de Neil Gaiman, qui occupe la première place du classement du programme le plus regardé sur le service au « N » rouge. Avec 1,4 milliard de minutes vues trois jours à peine après son lancement sur la plateforme, The Sandman fait mieux qu’Uncharted (1,2 milliards de minutes vues) et mieux aussi que Stranger Things (1,1 milliards de minutes vues). The Sandman rentre aussi directement dans le top 10 des programmes les plus regardés de la plateforme (pas seulement sur le lancement).

Après un premier trailer qui nous avait laissé pour le moins mitigés, The Sandman s’est finalement révélé une excellente surprise, tant en terme de casting (on a eu très peur pourtant) que de mise en scène, les fans louant par ailleurs la fidélité avec les Comics. L’histoire de Morpheus, seigneur des rêves qui hante les cauchemars et les désirs des hommes, a donc trouvé son public, sans doute même au-delà des fans de l’oeuvre originale. Malgré cet énorme succès, Netflix n’a pas encore confirmé de saison 2.