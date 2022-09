C’est peu dire que Dune est revenu en force sur le devant de la scène en cette année 2022. Outre le superbe film de Denis Villeneuve et la réédition des ouvrages de Frank Herbert, l’oeuvre magistrale est en cours d’adaptation en jeu vidéo, à la fois par le studio français Shiro Games (Dune Spice Wars), mais aussi par le studio Funcom avec l’open world Dune Awakening. Sans surprise, le jeu de société n’a pas manqué de surfer sur la vague Dune, avec notamment Dune: Imperium, sacré récemment As d’Or du meilleur jeu de société catégorie expert, et Dune: Wars for Arrakis, dont la campagne Kickstarter a démarré il y a quelques heures à peine. Ce wargame monumental de l’éditeur CMON (on lui doit les imposants Chtulhu: Death may Die ou) propose un plateau de jeu gigantesque et pas moins de 129 figurines Fremens, Harkonens, Atreides et Corrino ainsi que 3 vers des sables et des véhicules de transports ou d’extraction d’épice

La campagne Kickstarter est déjà financée (plus de 400 000 dollars récoltés au moment d’écrire ces lignes pour un objectif de 100 000 dollars), et bien sûr, chaque point de passage supplémentaire débloque de nouvelles figurines qui seront uniquement proposées aux bakers (ceux qui participent à la campagne KS). Attention tout de même : si le prix de départ peut sembler raisonnable, avec une unique boite « core » à 110 dollars (ce qui n’est pas excessif pour un wargame comprenant 130 figurines et un plateau de jeu géant), les frais de port sont proprement hallucinants (48 dollars pour l’Europe, près de 80 dollars pour le Canada, etc.). La campagne ne dure que 7 jours, donc si vous êtes board-gamer ET amateur de l’univers Dune, il ne faudra pas tergiverser…