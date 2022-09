Artemis-1 : les techniciens de la NASA ont remplacé le joint défectueux à l’origine de la fuite d’hydrogène

Artemis-1 est toujours à l’arrêt. Si la NASA n’ose pas encore avancer une prochaine date d’essai pour son lanceur SLS (Space Launch System), du moins ses techniciens ont-ils bien avancé sur les réparations nécessaires. Le joint défectueux – à l’origine de la grosse fuite d’hydrogène qui s’était produite lors du remplissage des réservoirs – a pu être remplacé le vendredi 9 septembre, ce qui n’était visiblement pas une sinécure sachant que la zone de fuite faisait pas moins de 20 cm de largeur. Pour rappel, la fuite au niveau de ce joint avait conduit à l’annulation du lancement à peine quelques dizaines de minutes avant le compte à rebours. Prudents, les techniciens de la NASA ont aussi remplacé un autre joint sur une largeur de près de 10 cm à l’endroit même où une première fuite s’était déclarée le 29 août.

Maintenant que les brèches potentielles sont colmatées, la NASA devrait désormais procéder à des essais de remplissage de carburant en conditions de lancement. Un premier essai serait programmé à la date du 17 septembre, et il ne serait toujours pas question de faire décoller la fusée (juste le remplissage des réservoirs). En revanche, la phase de remplissage serait complète, avec pas moins de 2,7 millions de litres d’hydrogène et d’oxygène liquide déversés à l’intérieur du SLS. Une fois cet essai réussi (on croise les doigts), la NASA passera alors au test de refroidissement des moteurs, puis au test du système d’autodestruction (qui pourrait exceptionnellement être effectué sur le pas de tir plutôt que dans le hangar). Autant dire que l’on n’est pas près de voir le SLS se diriger vers la Lune…