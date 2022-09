L’analyse des échantillons de Ryugu indiquerait que les astéroïdes ont apporté l’eau sur Terre

Souvenez vous : il y a trois ans, la Hayabusa 2 de la JAXA parvenait à récupérer des échantillons de l’astéroïde Ryugu (900 mètres de diamètre) situé à 300 millions de kilomètres de notre planète. La mission de récolte fut un total succès, le plus important sans doute de l’agence spatiale japonaise. Le 6 décembre 2020, une capsule pleine d’échantillons revenait sur Terre et les chercheurs se sont alors empressés d’en analyser la teneur. Un groupe de scientifiques japonais a rendu récemment ses premières conclusions dans la revue Nature, et ces dernières sont détonantes : l’analyse des échantillons de Ryugu semble en effet valider la théorie selon laquelle les astéroïdes pourraient avoir été la principale source d’eau sur la Terre, il y a de cela plusieurs milliards d’années.

L’astéroïde Ryugu vu par la sonde Hayabusa 2

Tout en rappelant que la thèse des astéroïdes apporteurs d’eau « fait toujours l’objet d’un débat important » dans la communauté scientifique, les chercheurs affirment avoir trouvé la trace de substances organiques et/ou carbonées dans les échantillons de Ryugu. Ce sont ces substances qui seraient en grande partie à l’origine de l’arrivée de l’eau sur notre planète.

Malgré les éléments rapportés, l’étude publiée n’apporte pas encore la preuve définitive de l’origine de l’eau sur la Terre; la JAXA compte ainsi récolter des échantillons de plusieurs types d’astéroïdes (S,C et D), seul moyen réel de valider la théorie avancée. Autant dire qu’il faudra encore quelques années de plus pour savoir si oui ou non l’arrivée de l’eau de notre planète, et par extension la vie à sa surface, est le résultat d’un gros coup de pouce des astéroïdes.