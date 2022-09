Samsung abandonne le Galaxy Note 9 : c’est la fin des mises à jour

C’est fini pour le Galaxy Note 9, Samsung annonce stopper les mises à jour logicielles pour son smartphone qui a vu le jour en août 2018. Le constructeur a donc proposé quatre ans de mises à jour, ce qui est très bon dans l’univers Android en comparaison avec les autres fabricants.

Le Galaxy Note 9 était particulièrement notable car il était l’un des premiers smartphones de Samsung avec 512 Go d’espace de stockage et il a ajouté des fonctionnalités Bluetooth au S Pen. D’autre part, il a été lancé avant que Samsung ne soit connu pour un support logiciel relativement rapide et à long terme.

Lorsqu’il a été lancé, le Galaxy Note 9 ne devait recevoir des mises à jour Android que pendant quelques années, avec peut-être quelques correctifs de sécurité au-delà. Le smartphone a également manqué de peu la date limite pour le support logiciel étendu de Samsung, qui garantit quatre ans de mises à jour de sécurité. Cela dit, le Galaxy Note 9 a fini par bénéficier de quatre ans de support, avec sa dernière mise à jour arrivée à la mi-août avec le correctif de sécurité de juillet 2022 qui est d’abord arrivé sur d’autres smartphones de la marque.

En revanche, le smartphone est en retard au niveau de la version d’Android. En effet, il tourne sous Android 10. En comparaison, Google a récemment sorti Android 13.

Pour sa part, le Galaxy Note 10 n’aura plus le droit à des mises à jour mensuelles, Samsung passe maintenant sur un rythme trimestriel. C’est également valable pour le Galaxy Note 10+ et les variantes 5G. Il y aura donc quatre mises à jour par an au lieu de 12.