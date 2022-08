Android 13 arrive en bêta sur les Samsung Galaxy S21

Samsung rend aujourd’hui disponible la première bêta d’Android 13 (One UI 5.0) pour les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Pour rappel, la marque a déjà proposé la bêta pour ses différents Galaxy S22, et ce depuis le début du mois.

Pour le moment, Samsung propose la bêta d’Android 13 sur les Galaxy S21 dans deux régions, à savoir la Corée du Sud et le Royaume-Uni. D’autres pays pourront prochainement en profiter, mais il n’y a pas une liste précise, tout comme il n’y a pas une date exacte.

Comme à chaque fois, l’installation de la bêta commence par l’application Samsung Members. Les utilisateurs doivent s’inscrire pour que leur téléphone bascule sur le canal des bêtas. Ils peuvent ensuite installer la nouvelle version, faire des tests et signaler les différents bugs existants.

La surcouche One UI 5.0 sur les Galaxy S21 devrait être à peu près le même que celle sur les Galaxy S22, ce qui signifie que la mise à jour est basée sur Android 13 et apporte une poignée d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités à l’expérience logicielle de Samsung. Par exemple, la version de Samsung de Material You propose de nouvelles options, tandis que certaines applications reçoivent de nouvelles icônes. La confidentialité et la sécurité bénéficient de diverses améliorations, et les fonctions de reconnaissance optique de caractères de Samsung sont également renforcées par rapport aux fonctions similaires de Google.

À quand la version finale ? Difficile aujourd’hui de donner une réponse. Sur les Galaxy S22, la version finale arriverait en octobre ou novembre. On peut donc éventuellement penser que ce sera en novembre ou décembre pour les Galaxy S21. Mais Samsung ne communique pas sur le sujet.