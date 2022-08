Embracer : l’acquisition de Square Enix Montréal, Crystal Dynamics et Eidos Montréal déjà validée

Le rachat des studios Square Enix Montréal, Crystal Dynamics et Eidos Montréal par le glouton nordique Embracer n’aura donc pas pris plus de trois mois. Les autorités anti-trust n’ont rien trouvé à redire sur cette transaction massive qui permet à Embracer de mettre la main sur des licences comme Tomb Raider, Deus Ex, Thief , Legacy of Kain, et la liste n’est pas close. En fait, à 300 millions de dollars le rachat, le montant ne semble pas si énorme pour devenir propriétaire de licences aussi cultes voire emblématiques du jeu vidéo lui-même (Tomb Raider par exemple).

Embracer pourra rapidement faire fructifier ses nouveaux studios puisqu’un nouveau Tomb Raider est actuellement en préparation chez Crystal Dynamics. Pour rappel, Embracer dispose désormais d’une douzaine de studios, dont les trois sus cités mais aussi THQ Nordic, Saber Interactive ou Gearbox Entertainment (pas du menu fretin donc…), sans oublier les mastodontes Dark Horse ou Asmodee (les liens entre le JV et le jeu de plateau sont plus serrés que jamais) ainsi que le rachat récent des droits sur la franchise Le Seigneur des Anneaux.