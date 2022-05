Embracer rachète plusieurs franchises stars de Square Enix pour 300 millions de dollars (Tomb Raider, Deus Ex, etc.)

Celle-là on ne l’avait pas vu venir : l’éditeur Embracer annonce le rachat des studios qui géraient jusqu’ici la quasi totalité des licences occidentales de Square Enix ! En d’autres termes, cela signifie que les studios Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal passent sous la bannière d’Embracer, et avec eux des licences comme Tomb Raider, Deus Ex, Thief, ou bien encore Legacy of Kain. un petit chèque de 300 millions de dollars aura suffi pour convaincre Square Enix.

De fait, suite à ce rachat, Square Enix se recentrera donc entièrement sur ses licences japonaises, ce qui n’est peut-être pas un mal au vu des résultats de ses productions occidentales (le jeu d’aventure action Les Gardiens de la Galaxie a fait un semi flop). Ceci étant, le choc est grand d’apprendre que le studio s’est débarrassé sans hésiter du prochain Tomb Raider, actuellement en cours de développement avec le moteur Unreal Engine 5. L’éditeur garde tout de même sous le coude trois licences occidentales, soit Just Cause, Life is Strange et Outriders.

Lars Wingefors, cofondateur et CEO du groupe Embracer, se félicite bien sûr de son acquisition : « Nous sommes ravis d’accueillir ces studios au sein du groupe Embracer. Nous sommes conscients des licences fantastiques, du talent créatif de classe mondiale et de la réputation d’excellence dont ils ont fait preuve à maintes reprises au cours des dernières décennies. » Le rachat devrait être totalement finalisé entre juillet et septembre 2022. Embracer dispose désormais de 124 studios en interne (pour l’immense majorité des studios indés).