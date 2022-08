Embracer récupère les droits du Seigneur des Anneaux (par ici la monnaie…)

Embracer Group a faim. L’éditeur de jeux vidéo est déjà un géant parmi les géants… plutôt discret. Tout le monde ou presque connait en effet les noms de Tencent, Electronic Arts, Ubisoft, Sony, Microsoft Studios, ou bien encore Activision Blizzard, mais c’est déjà un peu moins le cas pour Embracer. Pourtant, l’éditeur suédois a racheté il y a peu les studios occidentaux de Square Enix et l’on vient d’apprendre qu’il disposait aussi désormais des droits sur les franchises Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Embracer a en effet racheté Middle-Earth Enterprises, qui gère la quasi intégralité de ces droits ! Les droits sur les ouvrages de Tolkien (Le Hobbit, le Silmarillion, Le Seigneur des Anneaux, etc.) restent cependant dans les mains des descendants de l’auteur britannique.

Le communiqué de l’éditeur fait rapidement comprendre à quel point Embracer a mis la main sur une véritable mine d’or :“Les principales œuvres à venir se déroulant en Terre du Milieu, dans lesquelles Middle-Earth Enterprises a des intérêts financiers, comprennent la série Amazon très attendue Le Seigneur des Anneaux : Rings of Power, qui sera lancée le 2 septembre 2022 et qui se déroule des milliers d’années avant Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux ; le film d’animation Le Seigneur des Anneaux : The War of the Rohirrim (Warner Bros), dont la sortie est prévue en 2024, et le jeu mobile Le Seigneur des Anneaux : Heroes of Middle-Earth (Electronic Arts). D’autres opportunités incluent l’exploration de films supplémentaires basés sur des personnages emblématiques tels que Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn et d’autres personnages de l’œuvre littéraire de J.R.R. Tolkien, ainsi que de nouvelles opportunités pour les fans d’explorer ce monde fictif à travers le merchandising et d’autres expériences.”

Pour chaque production en lien avec le lore créé en par Tolkien, il sera désormais nécessaire de verser son obole à Embracer Group. Un très gros coup, alors même que Le Seigneur des Anneaux reste encore aujourd’hui une oeuvre de fiction extrêmement populaire…