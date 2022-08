Lovelace : Nvidia annoncerait sa nouvelle architecture GPU dès septembre

Nvidia est tout proche d’annoncer sa prochaine architecture GPU. Le CEO de Nvidia, Jensen Huang, a « teasé » lui-même la nouvelle : « Nous allons surmonter cela au cours des prochains mois et passer à l’année prochaine avec notre nouvelle architecture », a ainsi déclaré Huang lors de discussions portant sur le ralentissement de la demande mondiale en GPU. « J’ai hâte de vous en dire plus au GTC le mois prochain. » Le fabricant devrait donc dévoiler le GPU nom de code Lovelace, ce qui ne signifie pas pour autant que l’on aura droit à du RTX 40XX.

Les rumeurs réentes suggèrent même que Nvidia continue de travailler sur des cartes RTX 4080 et RTX 4090 (cette dernière était initialement attendue pour le mois de juillet), ce qui signifie qu’en l’état, et dans le context de tensions sur les composants, la génération RTX 30XX a encore de beaux jours devant elle… La conférence GTC de Nvidia se tiendra le 19 septembre prochain et concernera les GPU (of course), l’IA, ainsi que le fameux métavers, « le prochaine évolution d’internet » selon Huang. .