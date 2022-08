Xiaomi : une nouvelle marque affiliée pour les férus de technologie (à prix « abordable ») ?

En quelques années, Xiaomi est devenu un géant de la high tech dont les produits couvrent un éventail de gammes extrêmement large (montre connectée, smartphone, trottinette électrique, tablette, robot aspirateur, écouteurs, etc.). Afin de rendre ces différentes gammes plus claires pour le consommateur, Xiaomi dispose même de sous marques qui lui sont affiliée, comme POCO et Redmi. Et si l’on en croit une fuite proche du fabricant, Xiaomi s’apprêterait à lancer une nouvelle sous marque. Cette dernière serait destinée aux férus de technologie « pas trop chère » et non au fameux early adopters qui sautent sur toutes les nouveautés les plus à la pointe.

Selon les informations du site The Mobile Indian, cette nouvelle sous-marque proposerait des appareils tournant sous Android Stock, c’est à dire une version d’Android expurgée de la moindre modification du fabricant (et donc totalement compatible avec l’écosystème de Google). Côté composants, il y aura des processeurs Snapdragon de la série 700, avec du Snapdragon 765 pour les appareils moins chers et du Snapdragon 778 pour du plus haut de gamme (façon de parler ici). Le site indien d’information précise aussi que les appareils lancés sous cette marque bénéficieront de trois mises à jour majeures ainsi que de quatre ans de correctifs de sécurité. La gamme de prix s’étendrait de 150 à 300 euros ; il ne faut donc pas s’attendre à de la high tech de pointe.