Xiaomi ferme ses boutiques physiques en France

C’est la fin pour les boutiques physiques de Xiaomi en France. Les Mi Store ont fait leurs adieux, mais le constructeur n’arrête pas ses activités pour autant dans l’Hexagone. Il est toujours possible d’acheter ses smartphones et autres appareils via différents revendeurs.

« Nos boutiques ont dû fermer leurs portes mais le service client Xiaomi reste joignable au 0805370916 pour tout sujet en cours. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation à tous », indique le site de Xiaomi. La fermeture concerne six enseignes au total à Toulouse, Lille, Lyon, Vélizy-Villacoublay et Paris (deux boutiques). Une boutique échappe du lot, à savoir celle des Champs-Élysées parce qu’elle est gérée par une société différente.

Pourquoi cette fermeture ? Le problème vient de Tell Me, la société qui gérait les boutiques de Xiaomi en France. Elle a été placée sous liquidation judiciaire en juillet 2022. La société comptait 43 employés et l’avenir de chacun d’entre eux se veut incertain à ce stade.

Voici ce que Xiaomi France a déclaré suite à la fermeture :

Xiaomi a pris connaissance de la décision du Tribunal de Justice de Créteil, plaçant la société Tell Me, gérant des Xiaomi Store en France, en liquidation judiciaire, Xiaomi travaille à reprendre rapidement les activités normales. Depuis notre arrivée officielle en France en 2018, nous avons pris soin d’établir des relations solides avec nos utilisateurs, Xiaomi Fans et partenaires, et nous les remercions tous pour leur soutien. Les utilisateurs français et les Xiaomi Fans peuvent toujours découvrir les produits Xiaomi sur notre site officiel mi.com/fr qui connait une forte croissance depuis la crise du Covid, et chez nos différents partenaires en ligne, en magasins et chez les opérateurs.

Comme dit précédemment, l’aventure Xiaomi continue en France, que ce soit pour la commercialisation, la sortie de nouveaux produits ou le service après-vente. Il n’y a toutefois plus de boutiques physiques de la marque.