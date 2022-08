Windows 11 : Microsoft veut simplifier le nom des mises à jour

Les noms des mises à jour de Windows 11 pourraient bien changer, avec Microsoft qui voudrait simplifier ses choix. Un premier indice a été remarqué avec Windows 11.

La prochaine grosse mise à jour de Windows 11 verra le jour le 20 septembre prochain et a pour nom de code 22H2. Mais des utilisateurs qui ont fait une nouvelle installation avec la version actuellement distribuée aux testeurs ont vu la référence Windows 11 2022 Update (mise à jour de 2022 pour Windows 11).

Get Started has been updated to mention "Windows 11 2022 Update" pic.twitter.com/yVNdF0HPId — Xeno (@XenoPanther) August 22, 2022

Une confusion pour les noms des mises à jour a surtout existé avec Windows 10. Nous avons eu la Creators Update, la Windows 10 May 2021 Update ou encore la mise à jour Windows 10 21H2. Comme nous pouvons le voir, cela manque d’uniformisation, d’où l’envie pour Microsoft de faire des changements.

Cette modification, en plus de simplifier les noms, pourrait également montrer que Microsoft change de cap. Avec Windows 10, il y avait deux grosses mises à jour par an avec des nouveautés. Avec Windows 11, Microsoft semble préférer une grosse mise à jour annuelle et ajouter de temps en temps des nouveautés.

Microsoft ne communique pas encore publiquement sur le changement de nom. Il faudra attendre l’annonce de la mise à jour de septembre pour voir ce qu’il en resort.