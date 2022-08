Le petit robot Miko va pouvoir lire des histoires tirées des films de Disney et Pixar

Mignon, agile et capable de répondre à des commandes assez simples, le petit robot Miko a finalement le seul défaut d’avoir été conçu pour des enfants. Le fabricant éponyme s’apprête à changer de dimension après sa participation à l’incubateur de Disney. La troisième génération du robot Miko, déjà disponible dans plus de 140 pays, va en effet largement profiter de l’accord avec Disney.



Le petit robot pourra désormais raconter aux enfants des histoires tirées des films Disney et Pixar comme Moana, Frozen, The Lion King, Toy Story, Big Hero 6, ou bien encore Coco. « Apporter les mondes imaginatifs de Disney et Pixar sur notre plate-forme représente un grand pas en avant dans la robotique pour enfants », a déclaré Sneh Vaswani, co-fondateur et CEO de Miko dans un e-mail au site TechCrunch. « Miko est ravie d’être la première plate-forme robotique à bénéficier d’une collaboration aussi innovante avec Disney, et nous sommes impatients d’élever ensemble la référence en matière d’engagement des enfants. »

La startup Miko a été créée en 2015 et compte 170 salariés. Elle est aujourd’hui la seule société dont la plateforme robotique intègre une app officielle de Disney.