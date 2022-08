Pegasus : le co-fondateur et CEO de NSO Group quitte son poste

Après plus de deux ans de controverses liées à la seconde grande affaire d’espionnage du siècle (après les révélations de Snowden), le CEO et co-fondateur de NSO Group (Pegasus), Shalev Hulio, vient d’annoncer qu’il laissait son poste à Yaron Shohat, ce dernier occupant jusqu’ici la fonction de COO (chief operating officer, ou « directeur des opérations »). Ce départ (forcé ?) rentre dans le cadre d’un vaste plan de restructuration qui doit emmener NSO Group à ne traiter qu’avec les pays de l’OTAN. Pour rappel, la « collaboration » de NSO Group et de son logiciel d’espionnage Pegasus à des régimes ultra autoritaires avait largement défrayé la chronique.

Outre le départ du CEO, une centaine de salariés de NSO Group seront bientôt remerciés. Cette remise en ordre intervient à un moment crucial pour la société : NSO Group fait face en effet à plusieurs enquêtes gouvernementales concernant ses pratiques lors de l’affaire Pegasus. Le Département du commerce américain a même interdit aux entreprises US de travailler avec NSO Group jusqu’à nouvel ordre, et le géant Apple a lui aussi porté plainte afin de dénoncer l’espionnage de milliers d’iPhone d’activistes, de politiques et de journalistes.

Dans ce contexte brûlant, le nouveau CEO Yaron Shohat a tenter de rassurer : « Les produits de la société restent très demandés par les gouvernements et les forces de l’ordre en raison de sa technologie de pointe et de sa capacité éprouvée à aider ces clients à lutter contre le crime et le terrorisme », a ainsi déclaré Shohat. « NSO veillera à ce que les technologies révolutionnaires de l’entreprise soient utilisées à des fins légitimes et valables. »