KultureGeek a 10 ans !

10 ans, c’est un cap, que dis-je, c’est une péninsule ! KultureGeek, votre site high tech préféré (forcément), vient de fêter sa dixième année, ce qui est une sacré étape pour la petite équipe de rédacteurs qui l’animent. En 10 ans, de notre premier article (Microsoft commence le développement de Windows 9) à celui que vous avez sous les yeux, l’univers technologique n’a jamais cessé de s’élargir, avec notamment une ré-accélération de la conquête spatiale (SpaceX, Artemis, station spatiale chinoise, James Webb, voyage vers Mars) et plus récemment des avancées technologiques notables dans les secteurs de la santé, de la robotique ou de la AR/VR.

Forcément, face à cette explosion de nouveautés et d’innovations, nous avons tenté de faire face au mieux de nos moyens, et malgré quelques petites boulettes, nous pensons nous être acquittés dignement de la lourde tâche qui consiste à produire des articles concis, précis et variés portant sur une multitude de sujets orientés « tech » et « geek culture ».

Ces 10 ans, nous les fêtons aussi dans un contexte bien particulier dont nous avons évidemment fortement conscience. La guerre en Europe, la pandémie persistante, les canicules qui se multiplient, la high tech face à l’inflation galopante et aux difficultés des chaînes d’approvisionnement : le décor est planté, et il ne prête pas franchement à sourire. Pourtant, même dans ces conditions plus que particulières, nous ne pouvons que remarquer que l’innovation technologique ne prend jamais de vacances, que l’on se trouve toujours dans une phase d’accélération croissante de nouveautés, parfois futiles certes, mais parfois aussi très importantes.

Les 10 ans à venir seront-ils aussi excitants que la décennie écoulée ? Nous le croyons fermement : dès septembre, Tesla dévoilera un robot humanoide, la mission Artemis 1 va enfin décoller, tout comme le Starship de SpaceX ; chaque semaines désormais, James Webb nous abreuve de clichés incroyables de l’univers profond, les jeux vraiment « next gen » arrivent, Avatar: la voie de l’eau débarque dans les salles au mois de décembre et le casque VR d’Apple rebattra sans nul doute les cartes du secteur dès janvier. Tout ceci, c’est à échéance de quelques semaines à peine, alors que dire de ce qui arrivera dans 1 ans… ou dans 10 ans !

Reste enfin à évoquer l’essentiel : nos lecteurs, sans qui il faut bien le dire notre site « biderait » comme un lancement de console Jaguar. Mille merci à ceux là, à vous, d’être tout simplement présents pour lire nos articles, les commenter, les critiquer parfois. Et à dans 10 ans donc, les lunettes AR visées sur la tête, à lire notre article du jour louant l’atterrissage sur Mars d’un module habité SpaceX. Et pourquoi pas ?