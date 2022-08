Starship : Space X a réussi le test de mise à feu statique du Super Heavy Booster 7

SpaceX vient de passer une étape importante en vue du vol d’essai orbital de sa fusée Starship : la compagnie spatiale privée vient en effet d’annoncer que le test de mise à feu statique du Super Heavy Booster 7 s’était déroulé sans encombres, un mois après le précédent test qui s’était conclu par une explosion spectaculaire du booster. Cette fois, seul un moteur Raptor a été allumé durant quelques secondes (Le Booster 7 est équipé de 33 moteurs Raptor de version 2), une durée suffisante pour que les ingénieurs récupèrent les données nécessaires.

