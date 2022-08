Ce robot-chien russe avec lance-roquettes ressemble à une (très) mauvaise blague

Les robots tueurs ne sont pas à prendre à la légère, et ils ne le sont pas puisque l’ONU souhaite réglementer (et non interdire) l’usage des « systèmes d’armes létales autonomes ». Certaines démonstrations technologiques à priori inquiétantes ressemblent tout de même à de simples gros coup de buzz, ce qui n’est finalement pas pas plus mal. Ainsi, un chien-robot a particulièrement attiré l’attention lors du salon militaire russe Armée 2022. Le robot baptisé M81 transportait en effet sur son dos un lance-roquette à grenades RPG-26, de quoi réactiver nos cauchemars d’un nouveau Terminator.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS pic.twitter.com/BEDjnwstN0 — Rob Lee (@RALee85) August 15, 2022

A bien y regarder cependant, cet appareillage « robot-lance-roquette » tient plutôt de la mauvaise blague : de fins connaisseurs du milieu de la robotique ont effet déterminés que le robot en question n’est autre qu’un modèle Unitree Yushu Technology Dog de la startup chinoise Unitree Robotics. hors, ce robot qui coûte près de 3000 dollars n’a pas du tout été conçu pour les opérations militaires. Surtout, il serait totalement incapable de résister à l’effet de recul du lance-roquette à grenades RPG-26 !

Bref, un FUD dont on aurait pu se douter assez vite puisque le robot M81 et son lance-roquettes a été présenté lors du salon par RIA Novosti, qui ne regroupe pas des chercheurs ou des ingénieurs puisqu’il s’agit d’une agence de presse de l’Etat russe !