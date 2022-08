Microsoft se met à afficher de la publicité dans Office 2021

Microsoft se met à afficher des publicités pour les abonnements de Microsoft 365 Famille auprès de ses clients avec Office 2021, leur offrant des réductions pour un abonnement de trois mois.

Plusieurs utilisateurs ont signalé avoir vu ces publicités au cours des derniers jours. Comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-dessus, Microsoft a étiqueté cette annonce comme une « Offre limitée », permettant aux clients d’« obtenir 3 mois de Microsoft 365 Famille pour seulement 0,99$ ». D’autres clients ont vu des publicités légèrement différentes disant « pour seulement 0,99$, obtenez 3 mois de Microsoft 365 Famille et partagez-les avec un maximum de 5 personnes. C’est comme obtenir six abonnements en un ».

Ce qui rend cette publicité regrettable est que Microsoft utilise un format de bannière similaire à celui-ci qui demande aux utilisateurs d’Office d’activer les macros, en remplaçant le bouton « Activer le contenu » par un bouton « Réclamer l’offre ».

Ce n’est pas la première fois que Microsoft affiche des messages promotionnels dans les interfaces utilisateur dans sa suite Office ou d’autres applications Windows. La société a également montré des publicités mettant en avnat ses applications Web gratuites pour Office dans la barre de menu de l’application Wordpad. Il y a par ailleurs eu des publicités dans l’Explorateur de fichiers de Windows pour OneDrive. Autant dire que les utilisateurs n’apprécient pas ça.