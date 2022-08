Android 12 est installé sur seulement 13,3% des appareils avant l’arrivée d’Android 13

Google proposera dans quelques semaines la version finale d’Android 13. Mais qu’en est-il de la part d’installation d’Android 12, sachant que la version a vu le jour il y a presque un an maintenant ? La part d’installation est seulement de 13,3%, fait savoir 9to5Google.

Android 11 est à ce jour la version la plus utilisée avec une part d’installation de 27%, contre 23,8% en mai. Android 10 est derrière avec 22,3%. Le podium se boucle avec Android 9 et sa part de 14,5%. Cette version qui a vu le jour il y a quatre ans est donc plus populaire qu’Android 12.

Est-ce qu’Android 13 va améliorer la situation ? Cela semble peu probable, rien de particulier ne suggère que la nouvelle version — qui doit normalement arriver en septembre, du moins sur les Google Pixel — va soudainement chambouler le milieu et pousser à l’installation.

Qu’en est-il du côté d’iOS ? Il est vrai que comparer iOS et Android n’est pas une tâche tout à fait simple parce que plusieurs éléments d’iOS requièrent une mise à jour système pour avoir des nouveautés. Sur Android, il est possible d’avoir des nouveautés dans certaines applications (mais pas toutes) juste en mettant à jour via le Play Store, sans être obligatoirement sur la dernière version d’Android en date. Mais s’il faut faire une comparaison, alors les derniers chiffres d’Apple en date (qui remontent au 31 mai) indiquent qu’iOS 15 est installé sur 82% des iPhone. La part tombe à 14% pour iOS 15 et 4% pour les versions antérieures.