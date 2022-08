Android 13 : Google suggère une disponibilité en septembre

Google n’a pas encore communiqué publiquement une date de sortie pour la version finale d’Android 13, mais le groupe suggère malgré tout que ce sera pour le mois de septembre.

Sur son site, Google a publié aujourd’hui les notes de version de sécurité pour Android 13. On peut y lire :

Ces notes de version de sécurité d’Android contiennent des détails sur les vulnérabilités de sécurité affectant les appareils Android qui sont traitées dans le cadre d’Android 13. Les appareils sous Android 13 avec un niveau de correctif de sécurité du 2022-09-01 ou ultérieur sont protégés contre ces problèmes.

Comme nous pouvons le voir, Google évoque le correctif de sécurité du 1er septembre 2022, suggérant que la version finale d’Android 13 arrivera le mois prochain. À noter que cela ne signifie pas pour autant que ce sera le 1er septembre. Les correctifs de sécurité mensuels d’Android toujours ont la même date (1er ou 5 du mois)

Pour rappel, Google a distribué deux Developer Previews en février et mars. Il y a ensuite eu plusieurs bêtas entre avril et juillet. La dernière bêta en date a vu le jour il y a une semaine et il n’y aura normalement pas de nouvelle version en aout (sauf si Google détecte un problème majeur et doit faire des tests avec les développeurs).

L’année dernière, Google avait sorti Android 12 le 4 octobre pour la version AOSP et le 19 octobre sur les Pixel.