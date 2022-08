House of the Dragon : le scénario fuite sur Internet, HBO lance des procédures

House of the Dragon, la série spin-off de Game of Thrones, va bientôt faire ses débuts et voilà que le scénario a fuité sur Internet. HBO, la chaîne qui diffusera la série aux États-Unis (ce sera OCS en France), fait tout pour éviter la propagation.

Fuite du scénario pour House of the Dragon

La fuite concernant House of the Dragon a été publiée sur Reddit depuis /r/freefolk. Un utilisateur ayant pour pseudo hotdleaks a posté les résumés de chaque épisode de la série. Plusieurs personnes n’y ont d’abord pas cru. Mais il se trouve que le compte a été rapidement banni par Reddit. Ce comportement implique qu’il y a eu du mouvement en coulisses.

Il y a ensuite eu le compte hotdleak2, qui là encore a posté du contenu. Il se trouve que Reddit a une nouvelle fois banni le compte. Là encore, il y a quelque chose qui se passe en coulisses. Et effectivement, le blocage est lié à HBO.

TorrentFreak explique que des documents déposés auprès d’un tribunal de Californie par Home Box Office Inc (maison-mère de HBO) comportent une déclaration de Patrick Perkins, vice-président et conseiller principal en matière de propriété intellectuelle de Warner Bros. Discovery (qui contrôle Home Box Office et donc HBO). Patrick Perkins révèle que l’une de ses responsabilités est la lutte contre le piratage pour HBO.

Le dépôt comprend 20 pages de communications avec Reddit à partir du 4 août 2022 et concerne plusieurs avis de retrait DMCA envoyés par Warner Bros. La première notification vise le message original publié par hotdleaks et indique qu’il contient un « résumé complet de l’épisode 1 de la prochaine série HBO House of the Dragon« . « Veuillez le retirer immédiatement », ajoutait l’avis. D’autres avis étaient liés au scénario de la série, toujours sur Reddit.

HBO veut qu’un tribunal oblige Reddit à partager des informations sur la personne derrière les comptes, comme le permet le Code des États-Unis. Cela inclut des informations comme le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail ou encore l’adresse IP.