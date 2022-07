House of the Dragon : encore une bande-annonce pour le spin-off de Game of Thrones

Nous avons aujourd’hui le droit à une nouvelle bande-annonce pour House of the Dragon, la série spin-off de Game of Thrones. Elle fera ses débuts au mois d’août sur HBO aux États-Unis et sur OCS en France.

La bande-annonce nous donne un aperçu du casting de la série, ainsi qu’un aperçu de certaines des batailles et des dragons qui les mèneront. House of the Dragon servira de préquelle à la série phare Game of Thrones, en se concentrant sur la dynastie Targaryen pendant sa période la plus tumultueuse : la Danse des Dragons. Tout comme la série originale, House of the Dragon suivra un casting à travers une crise de succession qui aboutira finalement à une guerre civile des Targaryen.

House of the Dragon fera ses débuts le 21 août aux États-Unis sur HBO. Mais bonne nouvelle pour les Français : il y aura une diffusion en simultané sur OCS. Ce sera la même chose que pour Game of Thrones avec la diffusion dans la nuit (étant donné le décalage horaire). Ainsi, le premier épisode sera diffusé sur OCS le 22 août à 3 heures du matin. Il y aura un nouvel épisode chaque semaine. Et que ceux qui ne veulent/peuvent pas rester éveillés toute la nuit se rassurent : il y aura ensuite une rediffusion dans la soirée ou à n’importe quel moment grâce au replay.