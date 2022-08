Call of Duty uniquement sur le Game Pass ne serait pas rentable selon Microsoft

Microsoft est actuellement en pleine bataille pour convaincre les régulateurs antitrust du monde entier que le rachat d’Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars ne limitera pas indûment la concurrence dans le secteur du jeu vidéo. Cette tournée des régulateurs fait étape en ce moment devant le Conseil administratif de la défense économique du Brésil, et une fois de plus, Microsoft a tenté de rassurer en réaffirmant que la franchise Call of Duty ne serait pas une exclusivité du Game Pass, et ce pour une raison à priori logique : faire l’impasse sur la plateforme PlayStation ne serait pas rentable. Microsoft a même calculé les coûts, ou plutôt les pertes, liés à une exclusivité sur Game Pass (les chiffres sont censurés).

La firme de Redmond précise même que si Call of devait finir par être rentable en restant exclusif à l’écosystème Xbox /Game Pass, il n’y aurait « pas d’impact compétitif » à cause de « la compétition intense » dans le secteur du JV, un point de vue réfuté par Sony qui estime de son côté que la simple mise à dispo day one dans le Game Pass constitue un avantage disproportionné. Les avocats de Microsoft ont répondu à ces craintes d’une manière assez brutale : « Sony ne veut pas se résoudre à devoir concurrencer le service d’abonnement de Microsoft. Le tollé que suscitent les jeux par abonnement et la réponse de Sony sont clairs : Sony ne veut pas que des services d’abonnement attrayants menacent sa domination sur le marché de la distribution numérique des jeux pour consoles. En d’autres termes, Sony s’insurge contre l’introduction de nouveaux modèles de monétisation susceptibles de remettre en cause son modèle économique centré depuis des années sur les ventes de consoles et les exclusivités ». L’ambiance monte d’un cran entre les deux géants du jeu vidéo.