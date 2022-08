Samsung dévoile les Galaxy Buds 2 Pro, des écouteurs Hi-Fi 24 bits

Samsung a présenté aujourd’hui les Galaxy Buds 2 Pro, de nouveaux écouteurs sans fil. Ils arrivent en même temps que les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, et Galaxy Watch 5 et 5 Pro.

Présentation des Galaxy Buds 2 Pro

Samsung affirme que les Galaxy Buds 2 Pro offrent une gamme dynamique élevée et une résolution sonore cristalline, désormais en audio Hi-Fi 24 bits sans fil, ce qui permet d’entendre les mélodies les plus silencieuses ou les harmonies les plus nuancées. Il est bon de noter que les écouteurs doivent être connectés à un smartphone Galaxy avec la surcouche One UI 4.0 au minimum. Aussi, tout cela est possible grâce au Samsung Seamless Codec (SSC).Il y a aussi la prise en charge du Bluetooth 5.3. Il s’agit de la nouvelle norme qui prend en charge le nouveau codec audio LE (low energy) du Bluetooth.

Le constructeur coréen est l’un des premiers à mettre en pratique la nouvelle génération compatible avec le Low Complexity Communication Code — LC3 en abrégé — qui est capable de transmettre à des débits binaires beaucoup plus faibles sans perdre la qualité audio que nous connaissons actuellement avec la norme Bluetooth.

En outre, les Galaxy Buds 2 Pro seront également capables d’offrir un son à 360 degrés avec les appareils Samsung. En plus de cela, Samsung utilise un tout nouveau haut-parleur coaxial à deux voies, qui comprend un tweeter et un subwoofer, le tout dans un boîtier de 5,5 grammes.

Les écouteurs apportent également l’ANC et le son ambiant aux utilisateurs. Ce qui différencie la gamme Pro, c’est la détection vocale qu’elle abrite, qui permet à l’ANC de s’activer et de se désactiver selon que vous êtes ou non en train de tenir une conversation.

Enfin, l’autonomie annoncée par Samsung est de cinq heures avec une charge et 18 heures avec le boîtier. Cela concerne l’usage avec l’ANC activé. En le désactivant, on passe à huit heures d’autonomie et 29 heures avec le boîtier.

Prix et date de sortie

Les Galaxy Buds 2 Pro sont disponibles dès aujourd’hui à l’achat au prix de 229 euros chez Samsung, la Fnac et Boulanger.