Samsung présente les Galaxy Watch 5 et 5 Pro, ses nouvelles montres connectées

En plus d’annoncer les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, Samsung lève le voile sur ses montres connectées Galaxy Watch 5 et 5 Pro. La présentation a eu lieu lors de la conférence Unpacked.

Présentation des Galaxy Watch 5 et 5 Pro

Les Galaxy Watch 5 et 5 Pro voient le retour de la puce BioActive Sensor de Samsung, qui combine trois capteurs distincts pour offrir une image plus complète de votre santé globale, notamment la teneur en oxygène du sang, la fréquence cardiaque et le niveau de stress estimé. Le capteur devrait être encore plus précis cette année car la nouvelle montre offre une plus grande surface pour un meilleur contact avec la peau.

Les Galaxy Watch 5 font également revenir des fonctions de santé avancées comme l’électrocardiogramme et la surveillance de la pression artérielle. En outre, les montres incluent le système « Sleep Scores » de Samsung et la détection des ronflements, ainsi qu’un système de coaching du sommeil.

Sous le capot, les Galaxy Watch 5 ont le droit au processeur Exynos W920, a 16 Go de stockage et a 1,5 Go de RAM. La batterie de la Galaxy Watch 5 Pro a une capacité de 590 mAh, contre 284 mAh et 410 mAh dans les deux variantes du modèle non-Pro (40 et 44 mm). On retrouve par ailleurs un écran en cristal de saphir. Côté logiciel, les montres tournent sous One UI Watch 4.5, qui se base sur Wear OS 3.5 de Google.

Prix et date de sortie

Il est déjà possible de précommander les Galaxy Watch 5, la livraison se fera le 25 août. A noter que Samsung offre une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live et un bonus de reprise de 50 euros pour toute précommande.

Voici les différents modèles et le prix :